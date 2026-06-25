とちぎテレビ サッカーＪ３の栃木ＳＣは２５日、宇都宮市で今シーズン初めての全体練習を行い、Ｊ２復帰に向けて新チームをスタートさせました。 クラブハウスがある宇都宮市の河内総合運動公園陸上競技場で行われた今シーズンの初練習には２５人の選手が参加しました。 選手らは全体ミーティングの後、午前１０時頃から、フィジカルトレーニングや７対７のパスゲーム