2026年4月、徳島県藍住町で発生した強盗致傷事件で、警察は5日、容疑者らをかくまったとして、住所不定の31歳の男を逮捕しました。藍住町で今年4月に発生した強盗致傷事件では、アパートの2階通路で、住人の29歳の男性が鉄パイプのようなもので殴られ全治3か月のけがをしています。当初は1万円が奪われたとみられましたが、その後、現場付近で発見され、警察はこれまでに20代～30代の男6人を強盗致傷容疑で逮捕してい