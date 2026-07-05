群馬県太田市で、4歳だった横山ゆかりちゃんが行方不明になった事件から、7月7日で30年となるのを前に、警察が情報提供を求めるビラ配りを行いました。横山ゆかりちゃんは1996年7月7日、両親とパチンコ店を訪れた際に行方不明となり、警察は誘拐事件としてゆかりちゃんに声をかけていた男の行方を捜査しています。事件から30年となるのを前に、警察は5日、太田市内の商業施設でビラを配り、情報提供を求めました。群馬県警刑事部長