北海道・苫小牧警察署は2026年7月4日、不同意わいせつの疑いで苫小牧市の塾講師の男（37）を逮捕しました。男は4月14日ごろ、苫小牧市内の勤務先で10代前半の少女にキスをするなど、わいせつな行為をした疑いが持たれています。その後、被害者の家族から相談を受けた関係者が警察に通報し、事件が発覚しました。調べに対し、男は「間違いありません」と容疑を認めています。警察は、当時の状況や男の余罪について詳しく調べていま