チュニジアのルナール監督日本と同じ1次リーグF組で3戦全敗を喫して敗退したチュニジアのエルベ・ルナール監督が4日、自身のインスタグラムで退任を表明した。「チュニジアを率いてW杯に出場できたことは光栄だった。私の冒険はここで終わり」と記した。チュニジアは初戦でスウェーデンに1―5で大敗し、前任のサブリ・ラムシ監督が解任された。大会中に就いたルナール氏も第2戦で日本に0―4で屈するなど立て直せなかった。（共