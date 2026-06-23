チザムJr.の試合中の行為が物議

【MLB】タイガース 5ー3 ヤンキース（日本時間23日・デトロイト）

ヤンキースの“問題児”としても知られるジャズ・チザムJr.内野手が22日（日本時間23日）、敵地でのタイガース戦で、またしても問題のある行為で物議を醸している。グラウンド上で棒付きキャンディを口にくわえたまま守備に就く姿がSNS上で拡散。「プロ意識がない」「楽しんでいる」などと賛否両論が巻き起こっている。

5回無死走者なしの場面で、ヤンキースのゲリット・コール投手がライリー・グリーン外野手と対戦する中、二塁の守備に就くチザムJr.の口元にはガム入りの棒付きキャンディ「ブローポップ」がくわえられていた。米メディア「ジョムボーイ・メディア」のヤンキース専門アカウント「トーキン・ヤンクス」がこの様子を公式X（旧ツイッター）で動画とともに伝えた。

現地の放送局も、この光景に反応。実況を務めるマイケル・ケイ氏が「あれはブローポップですね」と説明。さらに、かつて爪楊枝をくわえてプレーしていたUL・ワシントン氏に触れ、「彼がいつも爪楊枝をくわえていたのを覚えていますか？」と言及する場面もあったが、最後には「だけど、これ（ブローポップ）を口にくわえたままプレーするのは危ないですね」と苦言を呈した。

この動画が拡散されると、ヤンキースファンを中心にコメントが殺到。「ヒゲは禁止なのに、これはOKなんだね」「本当に馬鹿げてる。プロ意識がないし、その場で代えられてもおかしくない」「本気かよ……ヤンキースの歴史への敬意はどこ行った？」「あいつは品がない」と、厳格な規律を重んじる球団の一員としての品位を問う厳しい声が相次いだ。

一方で、自由なプレースタイルを擁護する声もあった。「10年前なんて半分くらいの選手は噛みたばこをほおばったり爪楊枝をくわえたりしてたのに、誰も気にしてなかったじゃん」「ガムやひまわりの種はOKなのに、彼がブローポップを楽しんでるだけで怒るのか」「ジャズ最高。あの雰囲気が好き」といったコメントも並び、意見は真っ二つに割れていた。（Full-Count編集部）