石油に代わる未来世界を大きく変えるかもしれない金沢大学の研究。中東情勢の混乱で浮き彫りとなった石油への依存。その石油に頼らず、私たちの身近にある植物などからプラスチックに代わる素材を生み出され、農業や漁業の現場で循環させる取り組みが今、本格化しています。キャンパスの雑草や震災がれきが…◇金沢大学理工研究域・郄橋憲司教授…「これが大学のキャンパスを草刈りして出てきた草です。これをまず第一段階、