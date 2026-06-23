キーシャルは2回裏1死でABSチャレンジを要求【MLB】ドジャース 2ー1 ツインズ（日本時間23日・ミネソタ）ドジャースは22日（日本時間23日）、敵地でのツインズ戦に辛勝した。大谷翔平投手の17号先頭打者弾で幕を明けた一戦。開始直後のツインズの“行動”にLA放送が苦言を呈する場面があった。2回1死の攻撃の場面だった。ツインズ8番打者のルーク・キーシャル内野手が、エリック・ラウアー投手がカウント2-2から投じたカーブを