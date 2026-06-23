赤福グループの“限定かき氷”が大阪初登場 五十鈴茶屋の『わらび餅氷』阪神梅田本店で6・27から限定販売
赤福が手がける和洋菓子店「五十鈴茶屋」の『わらび餅氷』が、27日より大阪初登場を果たす。阪神梅田本店で夏限定販売が実現する。
【写真】『わらび餅氷』と定番の「赤福氷」2ショット
『わらび餅氷』は、五十鈴茶屋オリジナルの夏のかき氷。ふんわりと削った氷に、やわらかなわらび餅をのせ、五十鈴茶屋特製の黒糖蜜を合わせた一品。五十鈴茶屋本店以外で同商品を楽しめるのは、阪神梅田本店のみ。定番の『赤福氷』も登場する。
■商品名：わらび餅氷
販売期間：2026年6月27日（土）〜
販売店舗：阪神梅田本店 1階「五十鈴茶屋」
価格：1000円（税込）
※ほうじ茶付き
【写真】『わらび餅氷』と定番の「赤福氷」2ショット
『わらび餅氷』は、五十鈴茶屋オリジナルの夏のかき氷。ふんわりと削った氷に、やわらかなわらび餅をのせ、五十鈴茶屋特製の黒糖蜜を合わせた一品。五十鈴茶屋本店以外で同商品を楽しめるのは、阪神梅田本店のみ。定番の『赤福氷』も登場する。
■商品名：わらび餅氷
販売期間：2026年6月27日（土）〜
販売店舗：阪神梅田本店 1階「五十鈴茶屋」
価格：1000円（税込）
※ほうじ茶付き