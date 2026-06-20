声優・アーティストの岡咲美保が今年2026年でアーティストデビュー5周年を迎える。これを記念して5周年記念サイトが開設され、9月2日（水）にリリースされる3rdミニアルバムの詳細が発表された。3rdミニアルバムのタイトルは『MY ÉTOILE』（読み：マイ エトワール）。岡咲美保のアーティスト活動を支えてきたクリエイターとアニメソング界のヒットメイカー達が集結し、それぞれとのコラボレーションが楽しめる集大成にふさわ