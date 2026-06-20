声優・アーティストの岡咲美保が今年2026年でアーティストデビュー5周年を迎える。これを記念して5周年記念サイトが開設され、9月2日（水）にリリースされる3rdミニアルバムの詳細が発表された。

3rdミニアルバムのタイトルは『MY ÉTOILE』（読み：マイ エトワール）。岡咲美保のアーティスト活動を支えてきたクリエイターとアニメソング界のヒットメイカー達が集結し、それぞれとのコラボレーションが楽しめる集大成にふさわしい1枚に仕上がった。

1曲目に収録される「らぱっぱ☆PARTNER！」にはTRUEとして音楽フェスでの共演や『転生したらスライムだった件』アニメシリーズの主題歌も担当する唐沢美帆が作詞を担当し、「アンビリバボーアンセム」など岡咲楽曲を多数手掛ける本多友紀が作曲・編曲を務める。2曲目「イイ！！」はAKB48をはじめとしたアイドルソングを数多く手掛ける俊龍が作詞・作曲を担当。（昨年7月リリースのミニアルバム収録『月の季節』以来2曲目）3曲目「ふしぎなあの子」は1stアルバム収録の「ワラウカドニハ！」以来のタッグとなるボカロP・一二三が・プロデュースする楽曲。4曲目「ペリスコープ」は「ペタルズ」など岡咲曲を多数手掛ける真崎エリカが作詞を担当し、作詞・作曲はアニメソングを数多く世に放っている音楽制作ブランドElements Gardenより笠井雄太が務める。ラスト5曲目・ミニアルバムリード曲の「フローリア」は岡咲美保自身が作詞を務め、作曲・編曲は「アイドルマスター」シリーズをはじめ多くのアニメソングを手掛ける神前 暁(MONACA)が担当する。

また、発売に先駆けて6月24日（水）にリード曲「フローリア」が先行配信されることが決定した。こちらは岡咲も作詞を務める意欲作になるので、この機会にいち早くミニアルバムの世界観を楽しんでほしい。

3rdミニアルバムの初回限定盤のBlu-rayには「フローリア」のミュージックビデオ・メイキングをはじめ、今年5月に開催した＜Miho Okasaki 1st LIVE TOUR 2026 〜ハッピーラッキージェット!!〜 supported by animelo＞東京公演ライブ本編・メイキングの収録も予定している。

さらに、ミニアルバムの店舗別の特典詳細や、都内でのリリースイベントの開催、インターネットサイン会の開催も決定している。詳細は岡咲美保のHPにて。

岡咲美保は今作をひっさげ、9月13日（日）にアーティストデビュー5周年を記念した＜5th ANNIVERSARY LIVE フローリア＞を東京・LINE CUBE SHIBUYAにて開催する。ライブタイトルについては昼公演が「フローリア 僕の鼓動」、夜公演が「フローリア 約束の音」となることが決定した。こちらは明日6月21日（日）までanimeloチケット先行が受付中だ。

◆岡咲美保 5周年記念サイト

https://okasakimiho.com/5th/

■3rdミニアルバム『MY ÉTOILE』

2026年9月2日（水）発売 ＜初回限定盤＞ CD＋Blu-ray

品番：KICS-94263

価格：￥9,500（税抜価格￥8,636） ＜通常盤＞ CD only

品番：KICS-4263

定価：￥3,000（税抜価格￥2,727） ＜CD＞ ※初回限定盤・通常盤共通

1​.らぱっぱ☆PARTNER！

作詞：唐沢美帆 作曲・編曲：本多友紀

2​. イイ！！

作詞・作曲：俊龍 編曲：よる。

3​. ふしぎなあの子

作詞・作曲・編曲：一二三

4​. ペリスコープ

作詞：真崎エリカ 作曲・編曲：笠井雄太（Elements Garden）

5​. フローリア

作詞：岡咲美保 作曲・編曲：神前 暁(MONACA) ＜Blu-ray＞ ※初回限定盤のみ

・「フローリア」 Music Video

・MAKING

・「Miho Okasaki 1st LIVE TOUR 2026 〜ハッピーラッキージェット!!〜 supported by animelo」東京公演ライブ本編映像

・「Miho Okasaki 1st LIVE TOUR 2026 〜ハッピーラッキージェット!!〜 supported by animelo」MAKING ■「フローリア」先行配信

2026年6月24日（水）配信スタート

https://okasakimiho.lnk.to/Floria ■Apple Music（Pre-Add）・Spotify（Pre-Save）キャンペーン実施！

以下のリンクから登録を行うと、配信時にご自身のライブラリに登録されます。

ぜひお試しください ＜特典・イベント情報＞

・法人別オリジナル特典

https://okasakimiho.com/news/20260620_03.html ・3rdミニアルバム『MY ÉTOILE』発売記念リリースイベント

https://okasakimiho.com/news/20260620_02.html ・3rdミニアルバム『MY ÉTOILE』発売記念インターネットサイン会

https://okasakimiho.com/news/20260620.html

■＜5th ANNIVERSARY LIVE フローリア＞

2026年9月13日(日)LINE CUBE SHIBUYA 昼公演【僕の鼓動】

14:00開場/15:00開演（17:00頃 終演予定） 夜公演【約束の音】

17:45開場/18:45開演（20:45頃 終演予定） ▼席種・料金

全席指定

・グッズ付きチケット：￥14,000（税込）

※グッズ：限定アクリルスタンド・アクリルキーホルダー・バックステージ/コメント映像を視聴できる限定Mカードのセット

・一般チケット：￥9,000（税込） animelo mix先行／animelo+先行

受付期間：6月4日(木)12:00〜6月21日(日)23:59

当落・入金：6月26日(金)13:00〜6月29日(月)21:00 申し込みはこちら

・animelo mix

https://r.animelo.jp/?id=f02UUnj3 ・animelo+

https://ch.nicovideo.jp/ch312/blomaga/ar2232844