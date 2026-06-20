雨の季節に対策しておきたい、カビ掃除術を紹介します。教えてくれるのは、元小学校家庭科教諭で家事に関する著作を多数執筆しているお掃除ブロガー・よしママさん。洗面所やキッチン、浴室、トイレと、場所別に実際に行っているカビ対策について語ります。いつも使っている洗剤でできるので、取り入れやすいですよ。洗面所：水気をオフするのがコツ雨の季節のカビ対策は、普段の掃除と同じ洗剤を使いつつ、掃除の頻度を増やして、