◇パ・リーグ日本ハム７―１０ソフトバンク（2026年6月20日エスコンF）日本ハム・新庄剛志監督（54）が、試合終了直後にベンチを出て、ソフトバンク・小久保裕紀監督（54）を手招きして“呼び出す”シーンがあった。小久保監督も応じ、試合後のグラウンドで監督同士が話し込む珍しいシーンがあった。新庄監督が身振り手振りを交えて何かを強く訴え、小久保監督は腰に両手を当てたまま聞いていた。試合中の何らかのプ