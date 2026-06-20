“世界とつながり、音楽の未来を灯す(ともす)。”をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』が6月13日(土)、東京・TOYOTA ARENA TOKYO他にて開催された。そのフィナーレとなる主要6部門(最優秀楽曲賞・最優秀アーティスト賞・最優秀アルバム賞など)の栄冠が発表されるGrand Ceremonyが近づき、緊張感が高まってきた。会場となるTOYOTA ARENA TOKYOのレッドカーペットに降り立ったアーティストたちの