“世界とつながり、音楽の未来を灯す(ともす)。”をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』が6月13日(土)、東京・TOYOTA ARENA TOKYO他にて開催された。
そのフィナーレとなる主要6部門(最優秀楽曲賞・最優秀アーティスト賞・最優秀アルバム賞など)の栄冠が発表されるGrand Ceremonyが近づき、緊張感が高まってきた。会場となるTOYOTA ARENA TOKYOのレッドカーペットに降り立ったアーティストたちの華やかな表情と衣装も眩しい。先ごろ公開した
“Premiere Ceremony”レポートに続いて、抜粋コメントとともに67組の“Red Carpet”フォトギャラリーをお届けしたい。
◆ ◆ ◆
【中島健人】
▲中島健人 追加画像6点
【畑芽育】
▲畑芽育 追加画像12点
【ニューヨーク】
▲ニューヨーク 追加画像9点
【森香澄】
▲森香澄 追加画像9点
【HIKAKIN / kemio】
▲HIKAKIN / kemio 追加画像8点
【HANA】
▲HANA 追加画像8点
「めちゃめちゃ緊張していて……緊張をほぐす言葉を考えて、“赤いじゅうたん”と思い浮かべたら緊張しなかったです（笑）」──HANA
【ORANGE RANGE】
▲ORANGE RANGE 追加画像13点
「過去の楽曲も新曲になる、そんな時代になったと感じてます。ちょっと場違い感がある気がしますが（笑）」──HIROKI / ORANGE RANGE
【サカナクション】
▲サカナクション 追加画像13点
「今年から新設された部門で、サカナクションのライブスタッフや照明さん、PAさんが受賞したのがとても嬉しいです」──山口一郎 / サカナクション
【Hindia (ヒンディア)】
▲Hindia 追加画像10点
【CUTIE STREET】
▲CUTIE STREET 追加画像11点
「こんなにも素敵な皆さまとご一緒できて嬉しいです。私たちらしく全力で頑張りたいと思います」──CUTIE STREET
【CANDY TUNE】
▲CANDY TUNE 追加画像11点
「第1回目の『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』を観て、2026年はステージに立とうと努力してきたので、とても嬉しいです。また1年頑張ろうと思いました」──CANDY TUNE
【Grimes (グライムス)】
▲Grimes 追加画像12点
【HALCALI】
▲HALCALI 追加画像9点
【King&Prince】
▲King&Prince 追加画像9点
【MISAMO】
▲MISAMO 追加画像2点
「今日は初めての機会なので、とても楽しみにしてます。緊張してますが頑張りたいと思います」──MISAMO
【SHOW-WA】
▲SHOW-WA 追加画像13点
【MATSURI】
▲MATSURI 追加画像12点
【iri】
▲iri 追加画像14点
【DJチーム】
▲DJチーム 追加画像16点
【LiSA】
▲LiSA 追加画像29点
「『MAJ』が海外にも届いているのが嬉しいです。この後、東京スカパラダイスオーケストラの皆さんの演奏で歌えるのが心強いです。生のライブをお届けしたいと思います」──LiSA
【Cup of Joe】
▲Cup of Joe 追加画像12点
【藤井風】
▲藤井風 追加画像15点
【住吉美紀 / クリス･ペプラー】
▲住吉美紀 / クリス･ペプラー 追加画像11点
【東京スカパラダイスオーケストラ / TAKUMA(10-FEET)】
▲東京スカパラダイスオーケストラ / TAKUMA(10-FEET) 追加画像17点
【AiScRream】
▲AiScReam 追加画像14点
【FRUITS ZIPPER】
▲FRUITS ZIPPER 追加画像25点
「本当にドキドキしてます。昨年に続いてまたここに来ることと、パフォーマンスすることが夢でした。夢が叶って嬉しいです」──FRUITS ZIPPER
【水曜日のカンパネラ】
▲水曜日のカンパネラ 追加画像16点
【MiLK】
▲M!LK 追加画像13点
「手に持ってるTHE RUBY(トロフィー)、1個でも嬉しいのに、4個なのがめちゃくちゃ嬉しいです。まだまだ頑張んなきゃと思ってます」──M!LK
【アイナ・ジ・エンド】
▲アイナ・ジ・エンド 追加画像17点
「こんな光景を見られるなんて信じられない。7部門ノミネート、ありがたいです。めちゃくちゃ名前を呼ばれたいです。「革命道中 - On The Way」でたくさんのみなさんに知っていただけたことを実感してます」──アイナ・ジ・エンド
【STUTS】
▲STUTS 追加画像10点
【山内惠介】
▲山内惠介 追加画像9点
【離婚伝説】
▲離婚伝説 追加画像11点
【Kroi】
▲Kroi 追加画像18点
【新浜レオン】
▲新浜レオン 追加画像27点
【須田景凪】
▲須田景凪 追加画像15点
【Hòa Minzy (ホァ･ミンジ)】
▲ホァ･ミンジ 追加画像26点
【luv】
▲luv 追加画像14点
【Juice=Juice】
▲Juice=Juice 追加画像22点
「めったにない素敵な機会を頂きました。ソワソワとワクワクが入り混じった状態が続いています」──Juice=Juice
【羊文学】
▲羊文学 追加画像13点
【ブランデー戦記】
▲ブランデー戦記 追加画像10点
【星野源】
▲星野源 追加画像9点
【MAZZEL】
▲MAZZEL 追加画像5点
「初めてのレッドカーペット、ライブより緊張しています。スターに一歩近づいた気持ちです（笑）」──MAZZEL
【STARGLOW】
▲STARGLOW 追加画像12点
「デビューから半年くらいでノミネートしていただいて、とても光栄です。自信になりました」──STARGLOW
【Lotus Juice】
▲Lotus Juice 追加画像4点
【岩崎琢】
▲岩崎琢 追加画像3点
【村治佳織】
▲村治佳織 追加画像13点
【新しい学校のリーダーズ】
▲新しい学校のリーダーズ 追加画像12点
「東京スカパラダイスオーケストラの谷中さんが良い声で(Premiere Ceremonyの)MCをしていらっしゃいましたが、今度スカパラの皆さんとツーマンライブをするんですね。「楽しみだね」とメンバーと話してました。サカナクションの皆さんとは「お互い衣装が白いね」とお話しました」──SUZUKA / 新しい学校のリーダーズ
【Lucian Grainge (ルシアン・グレンジ / UMG会長)】
▲ルシアン・グレンジ (UMG会長) 追加画像7点
【Sam Smith (サム・スミス)】
▲サム・スミス 追加画像9点
【菅田将暉】
▲菅田将暉 追加画像10点
【櫻坂46】
▲櫻坂 追加画像23点
「いつも応援していただいている皆さんのおかげです。これからも頑張っていきたいです」──櫻坂46
【Mrs. GREEN APPLE】
▲Mrs. GREEN APPLE 追加画像7点
「僕たちの名前を挙げてくださるだけでありがたいので、楽しんでいきたいです。“3人で和装したいね”ということでこの衣裳です。2026年は上半期も充実していました」──大森元貴 / Mrs. GREEN APPLE
【超ときめき♡宣伝部】
▲超ときめき♡宣伝部 追加画像21点
「すごく贅沢な気持ち、超最強な気持ちです！」──坂井仁香 / 超ときめき♡宣伝部
【櫻井海音】
▲櫻井海音 追加画像11点
【宅見将典 / ヒロイズム】
▲宅見将典 / ヒロイズム 追加画像6点
【Dương Domic (ズオン･ドミック)】
▲Dương Domic (ズオン･ドミック) 追加画像7点
【Yael Naim (ヤエル･ナイム)】
▲Yael Naim (ヤエル･ナイム) 追加画像7点
【Kan Sano】
▲Kan Sano 追加画像4点
【Hana Hope】
▲Hana Hope 追加画像6点
【柊マグネタイト】
▲柊マグネタイト 追加画像2点
【Rol3ert】
▲Rol3ert 追加画像9点
【関口シンゴ】
▲関口シンゴ 追加画像3点
【あばらや】
▲あばらや 追加画像4点
【照井順政 / 蓮尾理之】
▲照井順政 / 蓮尾理之 追加画像4点
【菅野祐悟】
▲菅野祐悟 追加画像8点
【Classy Moon】
▲Classy Moon 追加画像3点
【DJ MitsuThe Beats】
▲DJ MitsuThe Beats 追加画像2点
撮影◎TOYO
(c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026 (c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026 (c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026 (c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026 (c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026 (c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026 (c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026 (c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026 (c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026 (c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026 (c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026 (c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026 (c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026 (c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026 (c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026 (c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026 (c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026 (c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026 (c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026 (c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026 (c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026 (c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026 (c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026 (c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026 (c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026 (c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026 (c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026 (c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026 (c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026 (c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026 (c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026 (c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026 (c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026 (c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026 (c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026 (c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026 (c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026 (c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026 (c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026 (c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026 (c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026 (c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026 (c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026 ｃ (c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026 (c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026 (c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026 (c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026 (c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026 (c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026 (c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026 (c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026 撮影◎TOYO (c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026 (c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026 (c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026 (c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026 (c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026 (c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026 (c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026 (c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026 (c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026 (c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026 (c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026 (c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026 (c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026 (c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026 (c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026
■『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』
開催日時：2026年6月13日(土) ※開催ウィーク：2026年6月5日(金)〜6月13日(土) 会場：TOYOTA ARENA TOKYO 他 放送：NHK総合にて生中継(Grand Ceremony) 協力 ：経済産業省、文化庁、日本貿易振興機構(ジェトロ) 後援 ：東京都、国際交流基金 公式サイト：https://www.musicawardsjapan.com/
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