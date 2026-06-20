“世界とつながり、音楽の未来を灯す(ともす)。”をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』が6月13日(土)、東京・TOYOTA ARENA TOKYO他にて開催された。

そのフィナーレとなる主要6部門(最優秀楽曲賞・最優秀アーティスト賞・最優秀アルバム賞など)の栄冠が発表されるGrand Ceremonyが近づき、緊張感が高まってきた。会場となるTOYOTA ARENA TOKYOのレッドカーペットに降り立ったアーティストたちの華やかな表情と衣装も眩しい。先ごろ公開した“Premiere Ceremony”レポートに続いて、抜粋コメントとともに67組の“Red Carpet”フォトギャラリーをお届けしたい。

　　　◆　　　◆　　　◆

【中島健人】

▲中島健人 追加画像6点

【畑芽育】

▲畑芽育 追加画像12点

【ニューヨーク】

▲ニューヨーク 追加画像9点

【森香澄】

▲森香澄 追加画像9点

【HIKAKIN / kemio】

▲HIKAKIN / kemio 追加画像8点

【HANA】

▲HANA 追加画像8点

「めちゃめちゃ緊張していて……緊張をほぐす言葉を考えて、“赤いじゅうたん”と思い浮かべたら緊張しなかったです（笑）」──HANA

【ORANGE RANGE】

▲ORANGE RANGE 追加画像13点

「過去の楽曲も新曲になる、そんな時代になったと感じてます。ちょっと場違い感がある気がしますが（笑）」──HIROKI / ORANGE RANGE

【サカナクション】

▲サカナクション 追加画像13点

「今年から新設された部門で、サカナクションのライブスタッフや照明さん、PAさんが受賞したのがとても嬉しいです」──山口一郎 / サカナクション

【Hindia (ヒンディア)】

▲Hindia 追加画像10点

【CUTIE STREET】

▲CUTIE STREET 追加画像11点

「こんなにも素敵な皆さまとご一緒できて嬉しいです。私たちらしく全力で頑張りたいと思います」──CUTIE STREET

【CANDY TUNE】

▲CANDY TUNE 追加画像11点

「第1回目の『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』を観て、2026年はステージに立とうと努力してきたので、とても嬉しいです。また1年頑張ろうと思いました」──CANDY TUNE

【Grimes (グライムス)】

▲Grimes 追加画像12点

【HALCALI】

▲HALCALI 追加画像9点

【King&Prince】

▲King&Prince 追加画像9点

【MISAMO】

▲MISAMO 追加画像2点

「今日は初めての機会なので、とても楽しみにしてます。緊張してますが頑張りたいと思います」──MISAMO

【SHOW-WA】

▲SHOW-WA 追加画像13点

【MATSURI】

▲MATSURI 追加画像12点

【iri】

▲iri 追加画像14点

【DJチーム】

▲DJチーム 追加画像16点

【LiSA】

▲LiSA 追加画像29点

「『MAJ』が海外にも届いているのが嬉しいです。この後、東京スカパラダイスオーケストラの皆さんの演奏で歌えるのが心強いです。生のライブをお届けしたいと思います」──LiSA

【Cup of Joe】

▲Cup of Joe 追加画像12点

【藤井風】

▲藤井風 追加画像15点

【住吉美紀 / クリス･ペプラー】

▲住吉美紀 / クリス･ペプラー 追加画像11点

【東京スカパラダイスオーケストラ / TAKUMA(10-FEET)】

▲東京スカパラダイスオーケストラ / TAKUMA(10-FEET) 追加画像17点

【AiScRream】

▲AiScReam 追加画像14点

【FRUITS ZIPPER】

▲FRUITS ZIPPER 追加画像25点

「本当にドキドキしてます。昨年に続いてまたここに来ることと、パフォーマンスすることが夢でした。夢が叶って嬉しいです」──FRUITS ZIPPER

【水曜日のカンパネラ】

▲水曜日のカンパネラ 追加画像16点

【MiLK】

▲M!LK 追加画像13点

「手に持ってるTHE RUBY(トロフィー)、1個でも嬉しいのに、4個なのがめちゃくちゃ嬉しいです。まだまだ頑張んなきゃと思ってます」──M!LK

【アイナ・ジ・エンド】

▲アイナ・ジ・エンド 追加画像17点

「こんな光景を見られるなんて信じられない。7部門ノミネート、ありがたいです。めちゃくちゃ名前を呼ばれたいです。「革命道中 - On The Way」でたくさんのみなさんに知っていただけたことを実感してます」──アイナ・ジ・エンド

【STUTS】

▲STUTS 追加画像10点

【山内惠介】

▲山内惠介 追加画像9点

【離婚伝説】

▲離婚伝説 追加画像11点

【Kroi】

▲Kroi 追加画像18点

【新浜レオン】

▲新浜レオン 追加画像27点

【須田景凪】

▲須田景凪 追加画像15点

【Hòa Minzy (ホァ･ミンジ)】

▲ホァ･ミンジ 追加画像26点

【luv】

▲luv 追加画像14点

【Juice=Juice】

▲Juice=Juice 追加画像22点

「めったにない素敵な機会を頂きました。ソワソワとワクワクが入り混じった状態が続いています」──Juice=Juice

【羊文学】

▲羊文学 追加画像13点

【ブランデー戦記】

▲ブランデー戦記 追加画像10点

【星野源】

▲星野源 追加画像9点

【MAZZEL】

▲MAZZEL 追加画像5点

「初めてのレッドカーペット、ライブより緊張しています。スターに一歩近づいた気持ちです（笑）」──MAZZEL

【STARGLOW】

▲STARGLOW 追加画像12点

「デビューから半年くらいでノミネートしていただいて、とても光栄です。自信になりました」──STARGLOW

【Lotus Juice】

▲Lotus Juice 追加画像4点

【岩崎琢】

▲岩崎琢 追加画像3点

【村治佳織】

▲村治佳織 追加画像13点

【新しい学校のリーダーズ】

▲新しい学校のリーダーズ 追加画像12点

「東京スカパラダイスオーケストラの谷中さんが良い声で(Premiere Ceremonyの)MCをしていらっしゃいましたが、今度スカパラの皆さんとツーマンライブをするんですね。「楽しみだね」とメンバーと話してました。サカナクションの皆さんとは「お互い衣装が白いね」とお話しました」──SUZUKA / 新しい学校のリーダーズ

【Lucian Grainge (ルシアン・グレンジ / UMG会長)】

▲ルシアン・グレンジ (UMG会長) 追加画像7点

【Sam Smith (サム・スミス)】

▲サム・スミス 追加画像9点

【菅田将暉】

▲菅田将暉 追加画像10点

【櫻坂46】

▲櫻坂 追加画像23点

「いつも応援していただいている皆さんのおかげです。これからも頑張っていきたいです」──櫻坂46

【Mrs. GREEN APPLE】

▲Mrs. GREEN APPLE 追加画像7点

「僕たちの名前を挙げてくださるだけでありがたいので、楽しんでいきたいです。“3人で和装したいね”ということでこの衣裳です。2026年は上半期も充実していました」──大森元貴 / Mrs. GREEN APPLE

【超ときめき♡宣伝部】

▲超ときめき♡宣伝部 追加画像21点

「すごく贅沢な気持ち、超最強な気持ちです！」──坂井仁香 / 超ときめき♡宣伝部

【櫻井海音】

▲櫻井海音 追加画像11点

【宅見将典 / ヒロイズム】

▲宅見将典 / ヒロイズム 追加画像6点

【Dương Domic (ズオン･ドミック)】

▲Dương Domic (ズオン･ドミック) 追加画像7点

【Yael Naim (ヤエル･ナイム)】

▲Yael Naim (ヤエル･ナイム) 追加画像7点

【Kan Sano】

▲Kan Sano 追加画像4点

【Hana Hope】

▲Hana Hope 追加画像6点

【柊マグネタイト】

▲柊マグネタイト 追加画像2点

【Rol3ert】

▲Rol3ert 追加画像9点

【関口シンゴ】

▲関口シンゴ 追加画像3点

【あばらや】

▲あばらや 追加画像4点

【照井順政 / 蓮尾理之】

▲照井順政 / 蓮尾理之 追加画像4点

【菅野祐悟】

▲菅野祐悟 追加画像8点

【Classy Moon】

▲Classy Moon 追加画像3点

【DJ MitsuThe Beats】

▲DJ MitsuThe Beats 追加画像2点

　

撮影◎TOYO
(c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026

(c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026
(c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026
(c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026
(c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026
(c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026
(c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026
(c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026
(c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026
(c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026
(c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026
(c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026
(c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026
(c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026
(c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026
(c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026
(c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026
(c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026
(c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026
(c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026
(c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026
(c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026
(c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026
(c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026
(c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026
(c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026
(c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026
(c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026
(c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026
(c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026
(c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026
(c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026
(c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026
(c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026
(c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026
(c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026
(c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026
(c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026
(c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026
(c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026
(c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026
(c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026
(c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026
(c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026
(c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026
(c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026
(c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026
(c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026
(c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026
(c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026
(c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026
撮影◎TOYO
(c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026
(c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026
(c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026
(c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026
(c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026
(c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026
(c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026
(c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026
(c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026
(c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026
(c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026
(c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026
(c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026
(c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026
(c) CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN 2026

　

■『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』
開催日時：2026年6月13日(土)
※開催ウィーク：2026年6月5日(金)〜6月13日(土)　
会場：TOYOTA ARENA TOKYO 他
放送：NHK総合にて生中継(Grand Ceremony)
協力 ：経済産業省、文化庁、日本貿易振興機構(ジェトロ)
後援 ：東京都、国際交流基金
公式サイト：https://www.musicawardsjapan.com/

　

関連リンク
◆MUSIC AWARDS JAPAN オフィシャルX
◆MUSIC AWARDS JAPAN オフィシャルInstagram
◆MUSIC AWARDS JAPAN オフィシャルYouTubeチャンネル
◆MUSIC AWARDS JAPAN オフィシャルTikTok
◆MUSIC AWARDS JAPAN オフィシャルFacebook
◆MUSIC AWARDS JAPAN オフィシャルTimeTree

　