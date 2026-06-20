営業というシビアな世界では、「売れる人」と「売れない人」という残酷な差が生まれる。しかし一方で、「なぜ、あの人だけが契約を取り続けるのか？」と周りから不思議に思われるトップセールスたちも存在する。商品は同じ。価格も同じ。提案資料だって大差ない――。それなのに、一方は次々と受注し、一方は「検討します」で終わる。この差はどこから生まれるのか？トップセールスたちの現場を徹底分析すると、そこには“ある共通