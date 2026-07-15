モバイルバッテリーなど「リチウムイオン電池」を搭載した製品の事故が夏場に増加することを受け、NITE＝製品評価技術基盤機構は、「リチウムイオン電池搭載製品」の事故を防ぐための注意喚起を行った。公開された実験映像では、高温の車内にモバイルバッテリーを放置したところ、膨張した内部から煙が吹き出し、炎が激しく燃え広がる様子が確認できる。NITEによると、2021年から2025年までの5年間で、「リチウムイオン電池搭載