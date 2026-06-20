Original Loveが、デビュー35周年を迎えた記念日である2026年6月14日に配信リリースしたニューシングル「愛はアカリ」のミュージックビデオを公開した。新曲「愛はアカリ」は、2019年発売のアルバム「bless You!」、2022年発売の「MUSIC, DANCE & LOVE」から連なる作品群の流れを受け継ぐ、大きな転換期を迎えた時代に捧げる人生讃歌。幸福と平和、愛を問い、祈り、人々を照らす救済の歌として、多くの心に光を届ける楽曲とな