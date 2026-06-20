Original Loveが、デビュー35周年を迎えた記念日である2026年6月14日に配信リリースしたニューシングル「愛はアカリ」のミュージックビデオを公開した。

新曲「愛はアカリ」は、2019年発売のアルバム「bless You!」、2022年発売の「MUSIC, DANCE & LOVE」から連なる作品群の流れを受け継ぐ、大きな転換期を迎えた時代に捧げる人生讃歌。幸福と平和、愛を問い、祈り、人々を照らす救済の歌として、多くの心に光を届ける楽曲となっている。

ミュージックビデオには、レコーディングにも参加している盟友、東京スカパラダイスオーケストラ ホーンセクション(NARGO、GAMO、谷中敦)の3名も登場。「愛はアカリ」のジャケット写真でも使用されている田島貴男の幼少期の画像も使用され、街並みでの歌唱映像や、多数のキャストが登場しての合唱シーンなど、見どころの多いミュージックビデオだ。

Original Loveは、現在全国ツアーOriginal Love Tour 2026＜センス・オブ・ワンダー＞を開催中。2026年11月23日(月・祝)に行われる初の単独となる日本武道館公演＜SOUL POWER BUDOKAN

〜あれから、そしてこれから〜 Dancin’- The 35th Anniversary Live＞のゲストアーティストとして、東京スカパラダイスオーケストラ ホーンセクション(NARGO、GAMO、谷中敦)、長岡亮介（ペトロールズ）、PUNPEEの出演も決定している。

◾️＜SOUL POWER BUDOKAN 〜あれから、そしてこれから〜 Dancin’- The 35th Anniversary Live＞ 日程：2026年11月23日（月・祝）

会場：日本武道館

開場 16:00 / 開演 17:00 / 終演 20:00（予定） ▼Band Member

田島貴男(Vo&G)、佐野康夫(Dr)、小松秀行(B)、河合代介(Organ)、木暮晋也(G)、真城めぐみ(Chorus) Guest Artist

東京スカパラダイスオーケストラ ホーンセクション(NARGO、GAMO、谷中敦)

長岡亮介

PUNPEE ▼チケット料金

全席指定 11,000円（税込）



お問い合わせ：DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/

◾️＜Original Love Tour 2026「センス・オブ・ワンダー」＞ 2026年

5月24日（日）北海道・Zepp Sapporo

開場 16:15 / 開演 17:00 （ドリンク代別）

お問い合わせ：SMASH EAST 011-261-5569



5月30日（土）神奈川・関内ホール 大ホール

開場 17:00 / 開演 18:00

お問い合わせ：DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/



6月21日（日）福岡・Zepp Fukuoka

開場 16:15 / 開演 17:00（ドリンク代別）

お問い合わせ：BEA 092-712-4221 6月27日（土）大阪・Zepp Namba

開場 17:00 / 開演 18:00（ドリンク代別）

お問い合わせ：SMASH WEST 06-6535-5569



6月28日（日）愛知・Zepp Nagoya

開場 16:30 / 開演 17:30（ドリンク代別）

お問い合わせ：JAILHOUSE 052-936-6041



7月11日（土）東京・昭和女子大学人見記念講堂

開場 16:30 / 開演 17:30

お問い合わせ：DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/ ▼チケット料金

全席指定 8.000円（税込） 主催：Wonderful World

制作：SMASH

◾️Original Love & CADEJOライブ情報 ＜中津川 WILD WOOD 2026＞

日程：2026年9月19日（土）・20日（日）

会場：中津川公園内特設ステージ（岐阜県中津川市茄子川1683-797）

オフィシャルサイト：https://nakatsugawawildwood.com/2026/