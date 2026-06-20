「一生に一度の晴れ舞台のはずが、なぜか修羅場に――」。結婚式といえば人生のハイライトであるはずなのに、近年、SNS上では「お呼ばれドレスのマナー違反」「ご祝儀の相場論争」「招待客の振る舞い」などをめぐる意見が飛び交っています。価値観の多様化が進むなか、何が“普通”で何が“非常識”か、その線引きそのものが揺らいでいる――そんな時代になりつつあるのかもしれません。実際、挙式経験のある既婚男女2,350人を対象