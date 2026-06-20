神奈川県相模原市が、清掃工場のごみの焼却炉の灰から金や銀などの貴金属を回収することで計6143万円の収入につなげていることが中国でも注目を集めた。中国メディアの現代快報は18日、日本の報道を引用し、焼却炉の灰から貴金属を回収するという同市の取り組みを紹介。昨年度は金7390グラム、銀1万2489グラムのほか、プラチナやパラジウムなどのレアメタルも回収されたとし、「これらを売却することにより6143万円の収入を得た」