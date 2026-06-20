野球塾「J-PARK」代表・福原芳之さんが解説するドアスイング修正術少年野球の打撃指導で監督・コーチや保護者が直面する悩みに、子どものドアスイングや手打ちなどがある。なぜ、こうしたスイングになってしまうのか。徳島商やJR四国でプレーし、現在は徳島県の野球塾「J-PARK」の代表を務める福原芳之さんは、体の支点と力点の関係性からその原因を紐解いている。福原さんによると、子どもに多く見られるドアスイングの原因は