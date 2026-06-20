野球塾「J-PARK」代表・福原芳之さんが解説するドアスイング修正術

少年野球の打撃指導で監督・コーチや保護者が直面する悩みに、子どものドアスイングや手打ちなどがある。なぜ、こうしたスイングになってしまうのか。徳島商やJR四国でプレーし、現在は徳島県の野球塾「J-PARK」の代表を務める福原芳之さんは、体の支点と力点の関係性からその原因を紐解いている。

福原さんによると、子どもに多く見られるドアスイングの原因は体の使い方にあるという。打撃は背骨などの体を支点とし、バットを握るグリップが力点となる。この支点から力点が遠く離れると、バットが外回りしてしまう。ボールを打ちたいがために、体が前に出たり、バットを体に巻き込むようなスイングになったりするという。

力点であるグリップを支点から遠ざけないために重要なのが、前の肘（右打者なら左肘）の使い方。振り出しの際に前の腕が伸びてしまう子どもが多いが、肘を曲げることで体の近くを通すことができる。相手投手の球速は一定ではないため、腕が伸びきった“ドンピシャ”のタイミングでインパクトを迎える打ち方では打率は上がらない。

タイミングがずれても対応できるスイングを作るには、グリップを体の近くに保ち、前の肘を曲げた状態でインパクトを迎えることが鍵となる。体と腕とグリップで作る空間が、五角形になるのが理想的な形になる。ただ、極端に体に近すぎると空間が潰れて三角形になり、バットのヘッドが出てこなくなるため注意が必要だ。

五角形を意識しつつ、グリップを体の近くに保ちながらヘッドだけを遠くに出すスイング軌道を身につけたい。前の肘を曲げた状態をキープして練習することが大切になる。打撃のエラー動作の原因を知ることで指導方法も明確になり、子どもたちの打力向上に繋がっていくはずだ。（First-Pitch編集部）