俳優の駿河太郎、三船美佳がMCを務める、MBSテレビ『住人十色〜家の数だけある 家族のカタチ〜』（後5：00※関西ローカル）のきょう20日放送回では、「アパートがレトロポップに大変身！原状回復できる賃貸DIY」が登場する。【住人十色】可愛すぎる！インテリア雑貨を制作する妻の作業部屋舞台は、北海道滝川市。住人（アルジ）は、生まれも育ちも北海道の夫妻。夫の仕事柄、転勤が多いことから、現在は3LDKの賃貸物件で暮ら