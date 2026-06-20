オランダ戦で負傷した久保建英が、チュニジアとの第２戦を欠場する。日本代表にとって大きな痛手となるなか、その影響について中村敬斗は率直な思いを口にした。「彼のアイデアや創造性はスペシャルで、チュニジア戦はチャンス的にどうなのかなと思いますけど。毎回言っているように、今いるメンバーでやるしかないですし、そこでベストを尽くすのが日本代表なので」久保が持つ発想力や打開力は、日本の攻撃に欠かせない武器だ