「久保のアイデアや創造性はスペシャル」中村敬斗が明かした“不在の痛手”…試される日本の底力【W杯】
オランダ戦で負傷した久保建英が、チュニジアとの第２戦を欠場する。日本代表にとって大きな痛手となるなか、その影響について中村敬斗は率直な思いを口にした。
「彼のアイデアや創造性はスペシャルで、チュニジア戦はチャンス的にどうなのかなと思いますけど。毎回言っているように、今いるメンバーでやるしかないですし、そこでベストを尽くすのが日本代表なので」
久保が持つ発想力や打開力は、日本の攻撃に欠かせない武器だ。それでも中村は、残された選手たちで結果を掴む覚悟を強調した。
もちろん、仲間の思いも胸に戦う。
「もちろん久保選手の思いを背負ってみんな戦います。ただ、離脱したわけではないので。次の試合はいないというだけですから」
チュニジア戦に勝てば、決勝トーナメント進出へ大きく前進する。そして、その先には久保が再びピッチに立つ未来も見えてくる。
グループステージ突破へ向けて重要な意味を持つ第２戦。日本代表の底力が試される一戦となる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
「彼のアイデアや創造性はスペシャルで、チュニジア戦はチャンス的にどうなのかなと思いますけど。毎回言っているように、今いるメンバーでやるしかないですし、そこでベストを尽くすのが日本代表なので」
久保が持つ発想力や打開力は、日本の攻撃に欠かせない武器だ。それでも中村は、残された選手たちで結果を掴む覚悟を強調した。
もちろん、仲間の思いも胸に戦う。
チュニジア戦に勝てば、決勝トーナメント進出へ大きく前進する。そして、その先には久保が再びピッチに立つ未来も見えてくる。
グループステージ突破へ向けて重要な意味を持つ第２戦。日本代表の底力が試される一戦となる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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