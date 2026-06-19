花冷え。が、7月8日に新曲「命短し対する乙女よ」を先行配信リリースすることを発表した。本楽曲は、TVアニメ「対ありでした。〜お嬢さまは格闘ゲームなんてしない〜」のオープニング主題歌だ。重厚なギターリフから幕を開け、ポップでキャッチーなメロディとヘヴィなラウドサウンドが交錯する一曲に仕上がっているという。また本日、本楽曲が使用されているTVアニメ「対ありでした。〜お嬢さまは格闘ゲームなんてしない〜」のメイ