花冷え。が、7月8日に新曲「命短し対する乙女よ」を先行配信リリースすることを発表した。

本楽曲は、TVアニメ「対ありでした。〜お嬢さまは格闘ゲームなんてしない〜」のオープニング主題歌だ。重厚なギターリフから幕を開け、ポップでキャッチーなメロディとヘヴィなラウドサウンドが交錯する一曲に仕上がっているという。また本日、本楽曲が使用されているTVアニメ「対ありでした。〜お嬢さまは格闘ゲームなんてしない〜」のメインPVが公開された。

https://www.youtube.com/watch?v=5PAsOIcot7I

そして、7月29日にはシングルリリースも決定した。カップリングには2026年2月に行われた＜もしかして！今年こそジャパンTOUR 2026＞ツアーファイナルの東京・Zepp Haneda公演から、インディーズ時代にリリースした楽曲「私たちの７日間戦争」のライブ音源を収録。ライブ音源を作品化するのは今回が初となり、会場を埋め尽くしたオーディエンスの熱気と、花冷え。のライブパフォーマンスを感じることができる音源になっているとのことだ。

さらに、8月2日には東京・名古屋・大阪の3都市を1日で巡る前代未聞のツアー＜Triple Scoop Tour 2026＞を開催することも発表された。本ツアーは、大阪を皮切りに、名古屋、東京へと駆け抜ける1日3公演のチャレンジングな企画となっている。なお、＜Triple Scoop Tour 2026＞のファンクラブ先行受付は、6月22日よりスタートする。

◾️2ndシングル「命短し対する乙女よ」

2026年7月29日（水）発売

※M1「命短し対する乙女よ」7月8日（水）先行配信

予約：https://erj.lnk.to/tYSze0

詳細：https://hanabie.jp/news/in.html?id=584362 期間生産限定盤[CD＋Blu-ray]

ESCL-6266〜7｜2,200円（税込） ▼CD収録内容

・命短し対する乙女よ … ※TVアニメ『対ありでした。〜お嬢さまは格闘ゲームなんてしない〜』オープニング主題歌

作詞：Yukina / Matsuri 作曲：Matsuri / Yukina 編曲：Matsuri & LASTorder

・私たちの７日間戦争(もしかして!今年こそジャパンTour 2026 at Zepp Haneda)

作詞：Yukina / Matsuri 作曲：Matsuri / Yukina 編曲：Matsuri ▼Blu-ray収録内容

TVアニメ『対ありでした。〜お嬢さまは格闘ゲームなんてしない〜』ノンクレジットオープニングビデオ ▼特典内容

花冷え。応援店 … スマホサイズステッカー

Amazon.co.jp … メガジャケ

楽天ブックス … スマホサイズブロマイド

セブンネットショッピング … アクリルチャーム

TOWER RECORDS全店（オンライン含む／一部店舗除く） … ポストカード

ネオ・ウィング … 2L判ブロマイド

アニメイト … L判ブロマイド

◾️＜Triple Scoop Tour 2026＞ 2026年

8/2（日）大 阪 アメリカ村 DROP OPEN / START：9:30 / 10:00

8/2（日）名古屋 名古屋ell.SIZE OPEN / START：15:30 / 16:00

8/2（日）東 京 新宿ANTIKNOCK OPEN / START：21:30 / 22:00

詳細：https://hanabie.jp/live/in.html?liveid=55461

◾️＜花冷え。JAPAN 2MAN TOUR 2026＞

詳細：https://hanabie.jp/live/in.html?liveid=55297 2026年

9/19（土）千葉LOOK OPEN / START：16:30 / 17:00

9/25（金）新潟CLUB RIVERST OPEN / START：18:00 / 18:30

9/26（土）福 島 郡山Hip Shot Japan OPEN / START：16:30 / 17:00

10/2（金）茨 城 水戸LIGHT HOUSE OPEN / START：18:00 / 18:30

10/9（金）広島Cave-Be OPEN / START：18:00 / 18:30

10/10（土）高 知 高知X-pt OPEN / START：16:30 / 17:00

10/17（土）岐阜CLUB ROOTS OPEN / START：16:30 / 17:00

10/18（日）愛 知 名古屋ReNY limited OPEN / START：16:15 / 17:00

10/30（金）大阪BIG CAT OPEN / START：17:30 / 18:30

11/1（日）静 岡 浜松FORCE OPEN / START：16:30 / 17:00

11/7（土）北海道 札幌BESSIE HALL OPEN / START：16:30 / 17:00

11/8（日）北海道 苫小牧ELLCUBE OPEN / START：16:30 / 17:00

11/13（金）鹿児島SR-HALL OPEN / START：18:30 / 19:00

11/14（土）福岡OP’s OPEN / START：16:30 / 17:00

11/28（土）宮 城 仙台Rensa OPEN / START：16:15 / 17:00

11/29（日）岩 手 盛岡the five morioka OPEN / START：16:30 / 17:00

12 /12（土）東 京 Zepp Shinjuku (TOKYO) OPEN / START：17:00 / 18:00

◾️TVアニメ『対ありでした。〜お嬢さまは格闘ゲームなんてしない〜』 ▼スタッフ

原作：江島絵理「対ありでした。 〜お嬢さまは格闘ゲームなんてしない〜」

（MFコミックス フラッパーシリーズ／KADOKAWA刊）

監督：井畑翔太

シリーズ構成：渡航

キャラクターデザイン：松本麻友子

美術設定：高橋麻穂

美術監督：Scott MacDonald

色彩設計：林由稀

撮影監督：伊藤康行

編集：小島俊彦

音響監督：立石弥生

音楽：橋口佳奈

アニメーション制作：ディオメディア

収録協力：FAV gaming ▼キャスト

深月 綾：長谷川育美

夜絵美緒：市ノ瀬加那

犬井 夕： 千本木彩花

一ノ瀬珠樹：下地紫野

藤宮亜里沙：長縄まりあ

一ノ瀬花：花守ゆみり

gekido：檜山修之

禍腐餌悪霊：阿座上洋平

星識：八代拓

フランベルジュ：アール ▼イントロダクション

お嬢さま学校に入学した庶民・深月綾は、

校内で最も注目を集める存在「白百合さま」こと夜絵美緒に憧れていた。

「……私もお嬢さまオーラを全身に纏いたい……！」

しかしある日、綾は美緒が誰もいない教室で対戦格闘ゲームに興じている場面を目撃してしまう。

そして、美緒は綾が格闘ゲーマーであることを見抜き――!?

学内でゲームをすることは厳禁。それでも二人は、今、戦いたい！

お嬢さまたちの熱き格ゲーライフの火蓋が切って落とされる!!