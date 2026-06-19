チョーキューメイが、TVアニメ『ヘルモード 〜やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する〜』2nd Seasonのエンディングテーマとなる新曲「Firetail」を7月1日に配信リリースすることを発表した。本アニメは、シリーズ累計発行部数300万部を突破した作品が原作で、2026年1月から1st Seasonが放送され、同年7月からTOKYO MX、MBS、ＢＳ日テレ、AT-Xにて2nd Seasonが放送開始となるTVアニメ『ヘルモード 〜やり込み好きのゲー