チョーキューメイが、TVアニメ『ヘルモード 〜やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する〜』2nd Seasonのエンディングテーマとなる新曲「Firetail」を7月1日に配信リリースすることを発表した。

本アニメは、シリーズ累計発行部数300万部を突破した作品が原作で、2026年1月から1st Seasonが放送され、同年7月からTOKYO MX、MBS、ＢＳ日テレ、AT-Xにて2nd Seasonが放送開始となるTVアニメ『ヘルモード 〜やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する〜』シリーズだ。

35歳独身彼女なしのサラリーマンが異世界の農奴の少年・アレンに転生するところから始まり、転生前、ヌルゲーを嫌い、10年以上やりこめるゲームを探していたアレンは最高難易度「ヘルモード」で異世界生活を送ることに。唯一無二にして謎多き才能「召喚士」を駆使して最強への道を手探りで歩み始めるアレンだが、攻略本やネット掲示板が存在せず、レベルアップさえ困難な異世界生活は予想以上に「ヘルモード」で！？…という内容の元廃ゲーマーが行く超高難易度の異世界冒険譚になっているという。

エンディングテーマの「Firetail」は、アレンジャーにトオミヨウを迎え、アニメのバトルファンタジー要素を紐解き、作品の壮大な世界観とリンクしたエモーショナルな楽曲に仕上がっているとのことだ。

さらに、新曲「Firetail」のデジタルリリース発表にあわせて、新体制アーティスト写真とジャケット写真も公開となった。アートワークは若手写真／映像作家・フジムラヒヨリが手がける。

「Firetail」ジャケット写真

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◾️チョーキューメイ・麗コメント

異世界に転生して動物と心を通わせることができたならと想像した時、私の頭の中に流れてきた音をそのまま形にし「Firetail」を制作しました。

静かに燃える青い炎のような命の灯火は誰にも消せやしない。

この物語はまだ始まったばかりで、それはとても永遠と見紛う一瞬の様。

ヘルモードと併せて「Firetail」も是非お楽しみ下さい。

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◾️TVアニメ『ヘルモード 〜やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する〜』

2026年7月からTOKYO MX、MBS、ＢＳ日テレ、AT-Xにて放送開始 ©ハム男／アース・スター エンターテイメント／ヘルモード製作委員会 TOKYO MX：7月3日から毎週金曜25時00分〜

MBS：7月4日から毎週土曜27時38分〜（初回放送：27時08分〜）

ＢＳ日テレ：7月4日から毎週土曜24時00分〜

AT-X：7月7日から毎週火曜23時30分〜

※リピート放送※

毎週木曜11時30分〜／毎週月曜17時30分〜 ◇2nd Season配信情報

7月3日から毎週金曜25時30分〜ABEMA、dアニメストアにて先行配信開始

7月6日から毎週月曜25時30分〜U-NEXT、アニメ放題ほかにて順次配信開始 ▼見放題サービス

Anime Festa、アニメ放題、ABEMA、FOD、MBS動画イズム、J:COM STREAM、DMM TV、TELASA、dアニメストア、バンダイチャンネル、Hulu、Prime Video、milplus、U-NEXT、Lemino ▼各話購入サービス

J:COM、TELASA、バンダイチャンネル、milplus ▼無料配信サービス

ABEMA、TVer、ニコニコ、Lemino ◇TVアニメWEB＆SNS情報

公式HP：https://hellmode-anime.com

公式X（Twitter）：https://x.com/hellmode_anime

推奨ハッシュタグ：#ヘルモード

◾️「Firetail」

2026年7月1日（水）リリース

配信：https://Cho-Q-May.lnk.to/Firetail

※TVアニメ『ヘルモード 〜やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する〜』2nd Season EDテーマ

◾️＜6年前の雨予報＞

日程：2026年6月22日（月）東京・Shibuya eggman

時間：開場 18:30 / 開演 19:00

チケット：https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=654557