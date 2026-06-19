2026/27シーズンの背番号発表は7月3日を予定J1清水エスパルスは6月19日、2026/27シーズンの契約について、FW北川航也やDF高橋祐治ら計23選手と合意したことを発表した。今回発表されたのは第1回のリリース分となる。ポジション別の内訳は、GKが石川慧ら3人、DFが本多勇喜ら9人、MFが小塚和季、カピシャーバら9人、FWが北川、千葉寛汰の2人となっている。契約合意選手は2回に分けてリリースされる予定となっており、第2回の発