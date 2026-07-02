7月1日、サッカーワールドカップ・決勝トーナメント1回戦のブラジル戦から一夜明けて、メディア取材に応じて熱戦を振り返り始めたサッカー日本代表「サムライブルー」の選手たち。中でも、注目を集めているのが若干21際のFW・塩貝健人選手。【写真】「暇だな（苦笑）」塩貝も呆れた、“ブラジル人”による執拗な「煽り投稿」出場機会こを得られなかった塩貝だが、ブラジルとの“因縁”は今なお続いている。彼のインスタグラム