陸上のオーストリアン・オープンが日本時間2日に行われ、男子100m決勝で桐生祥秀（30、日本生命）が追い風+4.1の中、9秒99をマークし4位に入った。優勝は9秒67をマークした東京五輪金のLM.ジェイコブス（31、イタリア）。【日程＆内定選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知・名古屋）が9月19日開幕※随時更新昨年の富士北麓ワールドトライアルで2017年9月（日本インカレの9秒98）以来8年ぶりの9秒台をマークした桐生。今