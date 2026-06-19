YOSHIKIが、6月18日に東京国際フォーラムで開催された音楽イベント＜Global Citizen LIVE: Tokyo＞にヘッドライナーとして出演した。＜Global Citizen LIVE: Tokyo＞は、極度の貧困の撲滅を目指す世界最大規模のムーブメント「Global Citizen」による音楽イベントだ。日本での開催は今回が初となり、YOSHIKIのほか、&TEAM、AI、千葉雄喜が出演。MCはクリス・ペプラーが務めた。2008年の設立以来、Global Citizenは世界各地で音
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