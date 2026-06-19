YOSHIKIが、6月18日に東京国際フォーラムで開催された音楽イベント＜Global Citizen LIVE: Tokyo＞にヘッドライナーとして出演した。

＜Global Citizen LIVE: Tokyo＞は、極度の貧困の撲滅を目指す世界最大規模のムーブメント「Global Citizen」による音楽イベントだ。日本での開催は今回が初となり、YOSHIKIのほか、&TEAM、AI、千葉雄喜が出演。MCはクリス・ペプラーが務めた。

2008年の設立以来、Global Citizenは世界各地で音楽イベントを開催し、そのステージにはビヨンセ、コールドプレイ、BTS、BLACKPINK、リアーナ、エド・シーラン、マライア・キャリー、Stray Kids、ビリー・アイリッシュ、レッド・ホット・チリ・ペッパーズなど、数多くのアーティストが出演してきた。トップアーティストたちが名を連ねてきたそのステージに、YOSHIKIは今回ヘッドライナーとして登場した。

YOSHIKIのステージは、冒頭のドラムソロから会場の空気を一変させた。クラシカルな旋律の美しさと、ロックドラムの激しい衝動が交錯する、YOSHIKIならではのドラムソロが鳴り響いた瞬間、客席からは大歓声が沸き起こり、東京国際フォーラムは一気に熱気に包まれた。

鋭いギターサウンドが会場に鳴り響き、ステージに視線が集まる。そこに登場したのはMIYAVIだ。客席からは大きな歓声が沸き起こり、YOSHIKIのピアノとMIYAVIのギターで「FOREVER LOVE」が共鳴。会場の熱気はさらに高まった。

そこで披露されたのは、MIYAVIとの競作による世界初披露の新曲「DEAD-END DRIVE」。同楽曲は本番当日に完成したばかりの新曲であり、YOSHIKIの激しいドラミングとMIYAVIのギタープレイがぶつかり合うステージは、予測不能な緊張感に満ち、観客を一瞬で引き込んだ。

さらに「Red Swan」では、盟友・HYDEが登場。MIYAVIも引き続きギターで参加し、客席からは大きな歓声が沸き起こった。YOSHIKIのピアノ、HYDEの歌声、MIYAVIのギターが重なり合い、この日ならではの共演が実現。ロックとクラシカルな世界観が交錯する壮大なステージだった。

続いて、Beverlyをゲストに迎えて「Golden」を披露。Netflix『KPop Demon Hunters』の劇中歌として知られ、2025年に世界的ヒットを記録した同楽曲を、YOSHIKIが会場のファンからのリクエストに応え、即興で演奏。美しいピアノの旋律とBeverlyの伸びやかな歌声によって、力強くも繊細な時間を生み出した。

ステージ中盤、YOSHIKIのピアノとバイオリンの旋律が重なり、「紅」の世界が会場全体へと広がっていく。赤い照明に包まれた客席は、まさに“紅”に染まっていった。その中で清春がステージに姿を現すと、客席からは大きなどよめきと歓声が沸き起こる。その勢いのまま「Rusty Nail」へと突入し、清春、Kei、瑠伊、YUIらを迎えた豪華なステージングによって、会場のボルテージは最高潮に達した。

また、この日のステージでも一際大きな注目を集めたのが、YOSHIKIによるDJプレイだった。クラシックとEDMを融合させた「ART OF LIFE」のパフォーマンスでは、YOSHIKIがDJという新たな表現にも挑み、これまでのキャリアの中でも新境地といえるステージを見せた。

ドラム、ピアノ、そしてDJ。YOSHIKIはこの日、3つの表現を自在に操る圧巻のパフォーマンスを披露した。単なるロックアーティスト、クラシックアーティストという枠に収まらず、アメリカを拠点に30年以上、世界の第一線で戦い続けてきたアーティストとしての現在地を強く印象づけた。

フィナーレを飾った「ENDLESS RAIN」では、YOSHIKIのピアノが響き渡る中、観客がスマートフォンのライトを掲げ、会場が光の海に包まれた。大歓声と鳴り止まない拍手の中、ステージと客席が一体となり、日本初開催となった＜Global Citizen LIVE: Tokyo＞を締めくくる感動的なフィナーレとなった。

ゲストとの共演、世界初披露の新曲、そしてドラム・ピアノ・DJを駆使した唯一無二のパフォーマンス。YOSHIKIはそのすべてを通じて、音楽が持つ力とGlobal Citizenのメッセージを体現し、ヘッドライナーとして圧倒的な存在感を示した。

YOSHIKIは今後、7月10日にフランス・パリで開催される＜Japan Expo＞25周年を記念するスペシャルゲストとして出演する。

そして7月16日・17日には、ロサンゼルスのウォルト・ディズニー・コンサートホールで＜YOSHIKI CLASSICAL 2026＞を開催する。同公演は、YOSHIKIにとって本格再始動ワールドツアー第2章となる重要なステージ。世界屈指の音響を誇るウォルト・ディズニー・コンサートホールを舞台に、16日は「Scarlet Night」、17日は「Violet Night」として、それぞれ異なるプログラムを披露する予定だ。クラシックの美しさとロックのダイナミズム、そしてYOSHIKIならではの現代的な表現が融合する特別な2夜になるとのことだ。

さらに8月には、グランド ハイアット 東京にて＞『EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2026 in TOKYO JAPAN』100th ANNIVERSARY＞の開催も控えている。100回記念公演として発表された本公演は、当初の全5公演が一般発売前に完売しており、追加2公演を含む全7公演へと拡大している。

◾️＜Global Citizen LIVE: Tokyo＞セットリスト

1.DRUM SOLO

2.FOREVER LOVE（MIYAVI）

3.DEAD-END DRIVE（MIYAVI）

4.RED SWAN（HYDE / MIYAVI）

5.GOLDEN（Beverly）

6.KURENAI（清春）

7.RUSTY NAIL（清春 / Kei / 瑠伊 / YUI）

8.ART OF LIFE

9.ENDLESS RAIN

◾️＜Japan Expo Paris 2026 25周年記念＞

出演日：2026年7月10日（金）予定

会場：フランス・パリ（Paris Nord Villepinte）

公式ページ：https://paris.japan-expo.com/fr/editions/jep26/evenements/yoshiki-concertevenement

◾️＜YOSHIKI CLASSICAL 2026 IN LOS ANGELES at WALT DISNEY CONCERT HALL “SCARLET NIGHT & VIOLET NIGHT”＞ 日程：現地時間 2026年7月16日（木）、17日（金）

会場：ウォルト・ディズニー・コンサートホール

タイトル：「Scarlet Night」「Violet Night」 チケット詳細：https://www.yoshiki.net/disneyhall2026

詳細：https://jp.yoshiki.net/info/8007/

◾️＜『EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2026 in TOKYO JAPAN』 100th ANNIVERSARY＞

会場：グランドハイアット東京 ボールルーム

公演数：5公演

詳細リンク：https://jp.yoshiki.net/info/8068/ ＜ディナーショー公演概要＞

チケット料金：

Breakfast Show 98,000円（税込）

Dinner Show 110,000円（税込）

VIP プレミアムパッケージ 300,000円（税込）＊昼夜全5公演で販売（チケット代含む）

VVIP ダイアモンドパッケージ 1,000,000 円（税込）＊8 月29 日(土)、30 日(日)夜公演のみの販売(チケッ

ト代含む) ▼スケジュール

8月28日（金）Dinner Show （Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00）完売

8月29日（土）Breakfast Show （Breakfast 11:45 / SHOW TIME 13:00）完売

8月29日（土）Dinner Show （Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00）完売

8月30日（日）Breakfast Show （Breakfast 11:45 / SHOW TIME 13:00）完売

8月30日（日）Dinner Show （Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00）完売 ＜追加公演＞

・8月27日（木） Dinner Show（Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00）

一般：110,000（税込）

VIP：300,000（税込）

・8月28日（金） Breakfast Show（Breakfast 11:45 / SHOW TIME 13:00）完売

一般：98,000（税込）

VIP：300,000（税込） ▼追加公演 先行予約スケジュール

〜6月21日（日）23:59 三井住友VISA&MASTER カード先行

【VIP】https://r10.to/ydvisavip2026

【VISA】https://r10.to/ydvisa2026

【yoshikitty】https://r10.to/ydyoshikitty2026 6月22日（月）12:00〜6月28日（日）23:59 YOSHIKI+＆YOSHIKI チャンネル先行

YOSHIKI+：https://www.yoshikiplus.com/

YOSHIKI チャンネル先行：https://r10.to/ydchannel2026 6月22日（月）12:00〜6月28日（日）23:59 YOSHIKI SCARLET ARMY 先行

https://r10.to/yoshikiscarlet 6月22日（月）12:00〜6月28日（日）23:59 TEAM YOSHIKI、海外居住者先行

「TEAM YOSHIKI」先行：https://r10.to/teamyoshiki2026

「海外居住者」先行：https://r10.to/yoshiki2026_w 6月29日（月）12:00〜7月5日（日）23:59 プレイガイド先行

https://r10.to/yoshiki2026 7月11日（土）10:00〜 一般販売開始

https://r10.to/yoshiki2026 ディナーショー各種申込み詳細：https://jp.yoshiki.net/info/8068/ ▼VVIP ダイアモンドパッケージ サービス内容

1 専用VVIP ルームにて1 曲YOSHIKI のピアノ生演奏

2 専用VVIP ルームにてYOSHIKI とミート＆グリート＋プロカメラマンによる記念撮影

3 Baccarat 製100 回記念クリスタルプレート（予定）

4 YOSHIKI 使用のピアノ弦をアレンジしたVVIP 限定ギフト

5 お誕生日にYOSHIKI の直筆サイン入りフラワーアレンジをお届け

6 MAISON YOSHIKI PARIS×仏Baccarat オリジナルグラスペアを3 セット（ワイングラス赤用2 脚、ワイ

ングラス白用2 脚、シャンパングラス2 脚）

7 MAISON YOSHIKI PARIS オリジナルスカーフ

8 YOSHIKIの直筆サイン（当日会場にて）

9 センターステージ最前列テーブル確約

10 VVIP ダイアモンドパッケージ専用パス

11 VVIP 専用受付

12 VVIP 専用コンシェルジュがお出迎え〜お見送りまでのエスコート

13 専用VVIP ルームのご利用 ▼VIP プレミアムパッケージ サービス内容

1 YOSHIKI とミート&グリート+プロカメラマンによる写真撮影

2 Baccarat 製100 回記念クリスタルプレート（予定）

3 センターステージ２列目テーブルまで確約

4 VIP プレミアムパッケージ専用パス

5 VIP 専用受付

6 VIP 専用コンシェルジュ

7 VIP 専用ラウンジ