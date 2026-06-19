6月16日、フランスで開催されたG7サミット2日目でのイタリア・メローニ首相の発言が話題になっている。【映像】「最後のタバコを私と…」マイクに拾われたメローニ首相の”禁煙宣言”「今朝はコーヒーを3杯飲まないといけませんでした。起きるために」（メローニ首相）「あと、タバコでしょ？」（ドイツ・メルツ首相）「いえ、やめたんです。」（メローニ首相）愛煙家として知られるメローニ首相が、禁煙したと言ったのだ。さ