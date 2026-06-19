サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は18日（日本時間19日）、グループB第2節のカナダ―カタールがBCプレイス・バンクーバーで行われ、地元カナダが6-0で勝利した。後半、カナダ選手が大怪我を負うアクシデントが発生。カタール側に2人の退場者が出た試合後には両チーム選手が揉める様子も中継で映されるなど、異様なムードに包まれた。

共催国のカナダは前半30分までに2点のリードを奪った。すると前半33分、カタールのDFアフメドがDOGSO（決定機阻止の反則）でレッドカードを受け一発退場。数的不利に陥ったカタールに対し、カナダは同アディショナルタイム（AT）3分にFWジョナサン・デイヴィッドがこの試合2点目を決め、3-0とした。

衝撃が広がったのは後半6分、カタールMFマティボが、カナダMFコネへタックルした場面。ピッチに転倒し、うずくまったコネの脚はあらぬ方向へ曲がっているように映った。両チーム選手やスタッフが集まり、会場は異様なムードに。反則を犯したマティボは頭を抱え、危険プレーで退場処分になり、カタールは9人での戦いに。カナダの選手たちは円陣を組み、涙する選手も。その後、担架で運ばれたコネは上半身だけ起こして観客に手を振った。

試合が再開された直後の後半19分、途中出場のカナダMFサリバがフリーキックを直接決め、リードは4点に。サリバはアクシデントに見舞われたコネが纏っていた背番号8のユニホームを掲げ、場内は拍手喝采に包まれた。

カナダは後半30分にオウンゴール、同AT2分にデイヴィッドがハットトリックとなるチーム6点目を決めて、大勝した。試合後にはカタールのロペテギ監督が、カナダのマーシュ監督へなにか言いがかりをつける場面や両チームの選手がもめる様子がスポーツチャンネル「DAZN」の中継映像で映り込んでいた。

英公共放送「BBC」のライブブログでは、現地のギャリー・ローズ記者もその様子を描写。「試合終了時、両チームの一部の選手とスタッフの間で衝突が起き、感情が激しく爆発するが、事態は収束したように見え、カタールの選手たちは自分たちの側のピッチへと移動してファンに拍手を送る。その一方で、カナダのチームのメンバーは円陣を組んで集まり、それからスタジアムのウイニングランを始めた」と伝えた。

続けて「ここでのホームチームにとっての大勝利であり、ファンはお祭り騒ぎのモードにあるが、特に後半にイズマエル・コネがあのひどい怪我を負った後は、一触即発の場面をはらんだ試合となった」と綴っていた。



（THE ANSWER編集部）