東京ヤクルトスワローズの元監督・真中満が、全国各地の球場や周辺施設を訪れ、その魅力を発信するスポーツライブ＋の人気番組「真中満が行く！」。今回は、千葉ロッテマリーンズの本拠地・ZOZOマリンスタジアムを舞台に、今江敏晃とともにロケを敢行した。 ZOZOマリンスタジアムの前で撮影をする真中満と今江敏晃番組では、今江氏がプレーした思い出の場所を訪ねるほか、逆シングルの実演、M☆Splash!!メンバーとのダンス、さらに