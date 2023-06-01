「まじかよ」「さすがにやばいって」チュニジア戦３日前、日本代表の“一報”にネット悲鳴「大打撃すぎる」「本当に残念」【W杯】
アメリカから、また心配なニュースがもたらされた。
日本サッカー協会は現地６月17日、久保建英がオランダ戦で負傷したと発表した。
怪我の詳細や全治期間は非公表で、離脱はせずにリバビリに励む。また、20日チュニジア戦が開催されるモンテレイには移動せず、欠場が決定した。
オランダ戦に先発した久保は、71分にデンゼル・ドゥムフリースから激しいタックルを受けてピッチに倒れ込み、自ら交代を要求していた。
このニュースが日本にもたされると、日本のインターネット上では次のような声が上がった。
「まじかよ」
「めっちゃ心配」
「離脱じゃないし、一日も早く復帰を願いたい」
「心配過ぎる」
「予選リーグ久保建英なしはきつい。みんなで乗り越えよう！！」
「無理は禁物だが、替えの効かない選手です。タケ！待ってるぞ」
「モロッコかブラジル戦までに間に合うか」
「どうか報われてほしい」
「日本代表で代わりがいない選手の一人。本当に無理だけはしてほしくない」
「悲しい。大怪我じゃなくてよかった」
「これ打撲とかで済んでなさそう。結構痛いな」
「久保選手のニュースを見て本当に残念でした」
「日本にとって大きな痛手だ。久保選手の創造性はなかなか代えがたい。たとえ予防措置だとしても、練習のリズムを崩してしまうとチームの勢いに影響が出る可能性がある」
「日本代表に大打撃すぎる。でも帯同続けてるのが救い」
「まじで久保大丈夫かよ。お前抜けたらさすがにやばいって」
いまはただ、一日も早い復帰を願うばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
日本サッカー協会は現地６月17日、久保建英がオランダ戦で負傷したと発表した。
怪我の詳細や全治期間は非公表で、離脱はせずにリバビリに励む。また、20日チュニジア戦が開催されるモンテレイには移動せず、欠場が決定した。
オランダ戦に先発した久保は、71分にデンゼル・ドゥムフリースから激しいタックルを受けてピッチに倒れ込み、自ら交代を要求していた。
このニュースが日本にもたされると、日本のインターネット上では次のような声が上がった。
「めっちゃ心配」
「離脱じゃないし、一日も早く復帰を願いたい」
「心配過ぎる」
「予選リーグ久保建英なしはきつい。みんなで乗り越えよう！！」
「無理は禁物だが、替えの効かない選手です。タケ！待ってるぞ」
「モロッコかブラジル戦までに間に合うか」
「どうか報われてほしい」
「日本代表で代わりがいない選手の一人。本当に無理だけはしてほしくない」
「悲しい。大怪我じゃなくてよかった」
「これ打撲とかで済んでなさそう。結構痛いな」
「久保選手のニュースを見て本当に残念でした」
「日本にとって大きな痛手だ。久保選手の創造性はなかなか代えがたい。たとえ予防措置だとしても、練習のリズムを崩してしまうとチームの勢いに影響が出る可能性がある」
「日本代表に大打撃すぎる。でも帯同続けてるのが救い」
「まじで久保大丈夫かよ。お前抜けたらさすがにやばいって」
いまはただ、一日も早い復帰を願うばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF