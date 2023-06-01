現地６月18日、北中米ワールドカップのグループステージ（A組）第２節でチェコ代表と南アフリカと対戦した。今大会の第２節最初のゲームとなった一戦は、初戦で黒星を喫したチーム同士の生き残りをかけた戦いに。チェコは第１節で韓国に１−２で敗戦。一方の南アフリカもメキシコに０−２で敗れており、両チームとも勝点獲得が求められる状況だった。試合は開始直後からチェコが主導権を握る。１分、パトリック・シックがヘ