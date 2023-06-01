南アフリカが終盤のPKで同点に！ チェコと１−１ドローで勝点１を分け合う！ 両者とも決勝T進出へ望みつなぐ【W杯】
現地６月18日、北中米ワールドカップのグループステージ（A組）第２節でチェコ代表と南アフリカと対戦した。
今大会の第２節最初のゲームとなった一戦は、初戦で黒星を喫したチーム同士の生き残りをかけた戦いに。チェコは第１節で韓国に１−２で敗戦。一方の南アフリカもメキシコに０−２で敗れており、両チームとも勝点獲得が求められる状況だった。
試合は開始直後からチェコが主導権を握る。１分、パトリック・シックがヘディングでゴールを狙うもミートできず。それでも６分に先制点を奪う。右サイドからの折り返しをファーサイドで受けたアレクサンドル・ソイカがワンタッチで縦へ流し、抜け出したミハル・サディーレクが左足で冷静に流し込んだ。
追いかける南アフリカはテンポ良くボールをつなぎながら前進を試みるが、チェコの組織的な守備を崩せない。37分には右サイドの連係からクリソ・ムダウがクロスを送るも、相手守備陣に阻まれ決定機には至らなかった。
チェコが１−０とリードして前半を終える。
後半もチェコが追加点に迫る。48分、右CKからシックが頭で合わせるがGK正面。59分にはアダム・フロジェクが放ったシュートもDFのブロックに阻まれた。
南アフリカは高い位置からのプレッシャーを強め、ボール保持率でも上回りながら反撃を図る。しかし、肝心のフィニッシュの場面で精度を欠いた。74分には右サイドからのアーリークロスにエヴィデンス・マクゴパがヘディングで合わせたが、シュートに勢いはなくGKが難なくキャッチした。
それでも81分、右サイドから仕掛けたタペロ・マセコのシュートがペナルティエリア内で、チェコのパベル・シュルツの手に当たり、PKを獲得。これを83分、キッカーのテボホ・モコエナが右足でゴール左に冷静に決めて、南アフリカが同点に追いつく。
このまま終了し、１−１のドローで勝点１を分け合った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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今大会の第２節最初のゲームとなった一戦は、初戦で黒星を喫したチーム同士の生き残りをかけた戦いに。チェコは第１節で韓国に１−２で敗戦。一方の南アフリカもメキシコに０−２で敗れており、両チームとも勝点獲得が求められる状況だった。
試合は開始直後からチェコが主導権を握る。１分、パトリック・シックがヘディングでゴールを狙うもミートできず。それでも６分に先制点を奪う。右サイドからの折り返しをファーサイドで受けたアレクサンドル・ソイカがワンタッチで縦へ流し、抜け出したミハル・サディーレクが左足で冷静に流し込んだ。
チェコが１−０とリードして前半を終える。
後半もチェコが追加点に迫る。48分、右CKからシックが頭で合わせるがGK正面。59分にはアダム・フロジェクが放ったシュートもDFのブロックに阻まれた。
南アフリカは高い位置からのプレッシャーを強め、ボール保持率でも上回りながら反撃を図る。しかし、肝心のフィニッシュの場面で精度を欠いた。74分には右サイドからのアーリークロスにエヴィデンス・マクゴパがヘディングで合わせたが、シュートに勢いはなくGKが難なくキャッチした。
それでも81分、右サイドから仕掛けたタペロ・マセコのシュートがペナルティエリア内で、チェコのパベル・シュルツの手に当たり、PKを獲得。これを83分、キッカーのテボホ・モコエナが右足でゴール左に冷静に決めて、南アフリカが同点に追いつく。
このまま終了し、１−１のドローで勝点１を分け合った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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