北海道新聞社は9月21日、花火大会「HBA Special Night 道新・秋華火(はなび)」を、札幌市豊平区の大和ハウスプレミストドームオープンアリーナにて開催する。開場は16：00打上げは19：00(予定)。雨天決行で、荒天時は翌22日に順延。昨年の道新・秋華火の様子同イベントは、超近距離から打ち上げる約18,000発の花火と音楽が完全にシンクロする没入感の高いエンターテインメントショー。演出は、明治36年創業で内閣総理大臣賞など