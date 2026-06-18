サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は17日（日本時間18日）、グループK初戦のポルトガル―コンゴが米ヒューストン・スタジアムで行われ、1-1の引き分けに終わった。ポルトガルの41歳クリスティアーノ・ロナウドは歴代最多6大会連続出場を果たしたが不発に。期待外れの出来となりネット上では困惑の声が広がった。

数々の金字塔を打ち立ててきたロナウドも、切れ味を欠いた。41歳132日でのW杯出場。先発のピッチに立つと、果敢にゴールへ迫った。後半には右クロスからシュートチャンスが二度訪れるも、決めきれないまま初戦を終えた。

史上初となる6大会連続得点、さらに国際Aマッチ最多を更新する144得点目も期待されたが、かつての輝きに比べると程遠い出来に。米放送局「ESPN」のサッカー専門Xでは「25タッチ、シュート3本（枠内0）、デュエル勝利1。W杯での先発出場で、ロナウド自身にとって2番目に少ないタッチ数だ」とスタッツと共にプレー内容が紹介された。

前日には同じくサッカー界を牽引してきたアルゼンチン代表メッシが、今大会初戦で衝撃のハットトリックを成し遂げたばかり。その余韻が残る中でのプレーぶりに海外ファンからは驚きの声が漏れた。

「本当に哀れだ」

「もはやディフェンダーも彼を警戒しなくなっている」

「今日プレーしていたのか？」

「チームメートがバックパスしかしないんだからしょうがないだろ」

「チームメートもボックス内以外でボールを回していた」

「監督を責めるべき。ロナウドが90分間プレーする」

試合はポルトガルが前半6分、ネベスのヘディングシュートで先制。その後、52年ぶり出場のコンゴの反撃に遭い同アディショナルタイム5分に、ウィサに同点弾を献上。不本意な出来だったロナウドには、グループ2戦目以降での奮起に期待が懸かる。



（THE ANSWER編集部）