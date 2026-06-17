Hammer Head Sharkが、自主レーベル「YOUGAZE」の設立を発表した。またレーベル始動の第一歩として、出演者公募のレーベル主催イベントの開催も発表した。Hammer Head Sharkは、6月24日に新曲「ぼくらふたりきり」をリリースすることも発表しており、同曲が新レーベルの第1弾リリースとなる。◆◆◆◾️Hammer Head Sharkコメント自主レーベル「YOUGAZE」設立のおしらせ「君」と「視線」はバンドを続