Hammer Head Sharkが、自主レーベル「YOUGAZE」の設立を発表した。またレーベル始動の第一歩として、出演者公募のレーベル主催イベントの開催も発表した。

Hammer Head Sharkは、6月24日に新曲「ぼくらふたりきり」をリリースすることも発表しており、同曲が新レーベルの第1弾リリースとなる。

◆ ◆ ◆

◾️Hammer Head Sharkコメント

自主レーベル「YOUGAZE」設立のおしらせ

「君」と「視線」はバンドを続けてみつけました。

最初はひとりで音楽をみつけて、

メンバーをみつけて、ライブしてたら其処に居る君の視線をみつけて、

それを一緒作ってくれる仲間をみつけました。

このままで十分だけど、まだみつけたいものがあって、

そのために広がって行きたいと思いました。

Hammer Head Sharkらしく純粋な音楽のまま

君の側へ行くことを願って「YOUGAZE」を動かしていきます。

そして、その第一歩としてYOUGAZE主催のイベントを開催します。

◆ ◆ ◆

バンドは現在、9月11日に開催する初の東京・渋谷クラブクアトロでのワンマンライブ＜Hammer Head Shark pre.渋谷CLUB QUATTRO単独公演 “Only my Void”＞に向けて、4カ月連続で自主企画＜Hammer Head Shark pre. “Close to Void”＞を行なっている。5月30日には雪国を迎え、Spotify O-Nestで開催。新曲リリース日の6月24日には、渋谷La.mamaに井上園子（BAND SET）を迎え、連続企画の第2弾が開催される。

各公演、チケットも残り僅かとのことなので、ぜひチェックしてほしい。

◾️＜YOUGAZE pre.「kaiba」＞

日時：2026年8月22日（土）

会場：東京・桜台POOL

開場 16:30／開演17:00

チケット：\2,500＋1D 本公演は対バンイベントを予定しています。今回は初めての試みで出演者を公募させていただきます。ジャンル、編成、形式等は問いません。

期限：6月17日〜7月3日

（hhs.nkhh@gmail.com）迄ご連絡ください。お待ちしています。 チケット先着販売 ※受付予定枚数に達し次第、販売終了

受付期間：6月17日（水）20:00〜8月21日（金）23:59

受付URL：https://livepocket.jp/e/kaiba_0822

◾️「ぼくらふたりきり」

2026年6月24日（水）リリース

配信：http://lnk.to/HHS_bokurafutarikiri レーベル：YOUGAZE

◾️＜Hammer Head Shark pre. “Close to Void”＞

2026年6月24日（水）渋谷La.mama

Open 18:30 / Start 19:00

w/ 井上園子(BAND SET) 2026年7月15日（水）渋谷CYCLONE

Open 18:00 / Start 18:30

w/ C-Gate / Good Grief / See You Smile 2026年8月2日（日）渋谷Spotify O-crest

Open 18:30 / Start 19:00

w/ 1 BAND（後日発表） ◆＜Hammer Head Shark pre.渋谷CLUB QUATTRO単独公演 “Only my Void” 〜＞ 2026年9月11日（金）渋谷CLUB QUATTRO

Open 18:15 / Start 19:00 ▼チケット

1DAYチケット：3,000円（税込・1D別）

10代：2,000円（税込・1D別）

※10代限定チケット

対象：各公演日当日に19歳以下のお客様 (6歳〜19歳)

公演当日、入場口にて年齢の分かる写真付き身分証明書を確認させていただきます。 URL：https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2666711