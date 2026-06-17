「NHKだけはダメだとは言えない気がする」――民放連の早河洋会長(テレビ朝日会長)は12日の定例会見で、NHKが過去に制作したドラマをNetflixに提供することについて見解を示した。民放連の早河洋会長○「民放では同様の事業をすでに行っている」NHKが過去に制作したドラマをNetflixに提供することへの受け止めを問われた早河会長は「NHKの名作ドラマを国際的に露出させたいのだろう」と推察。その上で、「受信料で制作したコンテン