オールスター（7月15日=フィラデルフィア）のファン投票第1回中間結果が日本時間17日に発表され、ブルージェイズ岡本和真（29）が55万6172票を集めてア・リーグ三塁手部門で2位につけた。62万5520票でトップのレイズ・カミネロとは、約7万票差だけに、今後の活躍次第では十分に逆転は可能だ。【もっと読む】ドジャース“真のエース”山本由伸が誇る「数字に表れない価値」…休んでばかりの大物投手と段違いブ軍の選手は一塁ゲ