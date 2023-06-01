オランダ戦で仰天した行動

サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦を戦い、オランダと2-2で引き分けた。熱狂に包まれた会場では試合後、米識者が驚いた行動があった。

日本が後半43分に追いつき、ドローに持ち込むという大熱戦。その直後からビニール袋を手に、大量の日本のサポーターが試合後のスタンドをきれいにしていった。海外にない習慣は、世界中で注目を集めている。

米トーク番組「Dr. Phil」で司会を務めるフィル・マグロー氏は自身のXに、番組での切り抜き動画を投稿。動画の中では同氏は、「日本はかなりの格下と見なされていたから、この引き分けは、他のスポーツにおける勝利と同じくらい大きな意味を持っていた」と試合結果を称賛している。

続いて、ゴミ拾いに対して「でもその直後に、フィールドになだれ込んだり、相手チームを挑発したりする代わりに、日本のファンは何をしたと思う？ スタジアムの清掃を始めたんだ。それも全員で」と言及。「一部の人たちだけではなく、全員でだ」と驚きの声をあげていた。

ファンが陣取るスタンドの上部の席に座っていたというマグロ―氏。「（上から）多くの日本人ファンを見ていた。彼らの多くがポケットに手を入れてゴミ袋を取り出し、ゴミを拾い始めた。カップだろうが、紙くずだろうが、包装紙だろうが関係ない。見せびらかすようにやるわけでもない」と、光景を説明した。

最後は「ただポケットから袋を取り出し、身をかがめて周りのものを拾い始めたんだ。ゲストとして、これは日本の文化では当たり前とされている」と、日本文化に称賛の声をあげていた。



（THE ANSWER編集部）