オフに右足首を手術しリハビリを行っていたドジャースのトミー・エドマン内野手（３１）の復帰が決まった。これに韓国メディアが続々と悲鳴をあげた。メジャー公式サイトなどが１５日（日本時間１６日）、エドマンの復帰を伝えた。４―３で勝った本拠地レイズ戦後、デーブ・ロバーツ監督はエスピナルを再びＤＦＡ（事実上の戦力外）とすることを明言した。これを受けて韓国メディア「ＯＳＥＮ」は「３Ａのキム・ヘソンはどう