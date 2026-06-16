オフに右足首を手術しリハビリを行っていたドジャースのトミー・エドマン内野手（３１）の復帰が決まった。これに韓国メディアが続々と悲鳴をあげた。

メジャー公式サイトなどが１５日（日本時間１６日）、エドマンの復帰を伝えた。４―３で勝った本拠地レイズ戦後、デーブ・ロバーツ監督はエスピナルを再びＤＦＡ（事実上の戦力外）とすることを明言した。

これを受けて韓国メディア「ＯＳＥＮ」は「３Ａのキム・ヘソンはどうなる…エドマン復帰が決まりメジャー再昇格が厳しくなった」と悲観的な記事を配信した。

「３Ａでメジャー再昇格を待っているキム・ヘソンに新たな変数が生じた。ドジャースの中心ユーティリティー選手トミー・エドマンの復帰が差し迫って、ロースター競争がさらに激しくなる見通しだ」とした。

同じく「ＳＰＯＴＶニュース」も「これでキム・ヘソンの席は…エドマンがドジャースに帰ってきた」と伝えた。

「ＯＳＥＮ」はメジャー公式サイトの「エドマンは主に二塁手として出場すると見られるが、中堅手アンディ・パヘスに休養を与える役割も引き受けることができる。ドジャースのラインアップに柔軟性を提供する選手」との見解を引用。キム・ヘソン以上の万能性を擁していることを認めた。